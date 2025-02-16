“黃大仙乙巳年龍獅喜舞賀新歲”新春慶典

中評社北京2月16日電／據文匯報報導，18區日夜都繽紛之“黃大仙乙巳年龍獅喜舞賀新歲”今日（16日）在黃大仙廣場舉行，現場有50頭醒獅、大金龍及夜光龍將進行精彩表演及巡游，同場並設有醒獅體驗以及展示龍獅文創，主辦方冀市民和遊客能在此度過一個頗具傳統文化，又充滿熱鬧氣氛的周末假期，活動從中午12時持續至夜晚7時。



現場活動豐富，想體驗舞龍舞獅的市民可以在下午2時半至5時半到場報名，每1小時有一節體驗，先到先得。位於黃大仙廣場的舞台，有黃大仙區學校的舞龍舞獅隊的活力表演，龍獅武術、梅花樁醒獅等都會接連上演。



到了晚上6時，還會有明星嘉賓謝東閔、蘇韵姿和林子善登台獻唱，至於壓軸表演，則首尾呼應，中午有大金龍巡游，夜晚則有夜光龍舞動，增添歡樂祥和氣氛。



是次活動由黃大仙龍趣居民協進會主辦，黃大仙民政事務處、愛心全達慈善基金合辦，啟動儀式今午舉行，民政事務總署署長杜潔麗出席並致辭。



現場還有黃大仙民政事務專員胡巨華、立法會議員林振升、楊永傑、吳傑莊，黃大仙龍趣居民協進會主席李東江、愛心全達慈善基金創會會長潘陳愛菁、會長黃業坤、主席姚逸華等出席活動。



啟動儀式後，大金龍與醒獅隊由黃大仙廣場出發，經過廟宇廣場、黃大仙上邨以及可悅居，一路喜舞為市民送上祝福。許多市民帶著一家老小在場打卡，延續新春團圓熱鬧場面。