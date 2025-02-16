投資推廣署署長明日展開出訪日韓行程

中評社北京2月16日電／據文匯報報導，日本和韓國是香港兩個主要的貿易夥伴，於2024年，香港與兩地的雙邊貿易總額超過3，070億港元和3，550億港元。香港作為亞洲領先的國際商業中心，是日韓企業計劃拓展中國內地及其他地區業務的策略據點。



投資推廣署署長劉凱旋將於明日（17日）展開出訪日本東京和韓國首爾行程，向當地宣傳香港最新營商機遇。



訪問期間，劉凱旋將與當地不同行業的知名公司、商會和企業孵化器代表會面，包括金融服務、商務及專業服務、金融科技和創新科技，商討他們在香港設立或擴展業務計劃，以及如何藉香港開拓全球市場門戶的戰略角色。



在日本，劉凱旋除了與不同行業代表會面外，亦將與東京金融科技中心FINOLAB、日本金融科技協會、日本加密資產商業協會及全球金融與科技網絡日本分部代表會面，促進金融科技領域的創新與合作。她還將在《經濟學人》智庫企業網絡活動上發言，討論優越的營商環境如何吸引外資落戶商業樞紐。



在韓國，劉凱旋將參觀韓國其中一個最大的初創企業中心D.CAMP，並與其初創企業會面，進一步加強香港與韓國充滿活力的初創生態系統之間的聯繫。



劉凱旋表示：“我們在全球設有34個辦事處，其中東京和首爾是兩個最早期設立的辦事處，突顯香港與日本和韓國之間長久以來的密切經貿關係。香港地理位置優越，是聯繫內地與世界各地的主要橋樑，配合豐富的資源發展人工智能、生命科學和其他創新產業，是日韓公司和企業家在區內拓展業務的理想據點。”



她續說：“日韓潮流文化和美食深受香港人歡迎，越來越多日本和韓國餐飲公司表示有意在香港開展業務。”



“2024年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查”結果顯示，在2024年，駐港日本公司數目超過1400間，較2023年增加2.3%。2024年駐港韓國公司數目則有160間，較2023年大幅增加11.2%。