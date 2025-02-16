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內蒙古自治區政協原黨組副書記王中和被查
http://www.CRNTT.com   2025-02-16 16:33:15


　　中評社北京2月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，內蒙古自治區政協原黨組副書記、副主席王中和涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

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