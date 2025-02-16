中國全過程人民民主日益受到重視

中評社北京2月16日電／據人民網報導，當前，國際社會越來越重視民主實現路徑多樣性問題，對中國全過程人民民主的認識和重視不斷加強



民主有不同的實現形式。在討論一個國家的民主狀況時，必須從這個國家的實際情況出發。各國根據國情探索民主實現路徑的權利必須得到尊重。



當前，國際社會越來越重視民主實現路徑多樣性問題，對中國全過程人民民主的認識和重視不斷加強。在中國，人民通過全國人民代表大會和地方各級人民代表大會行使國家權力。中國人民政治協商會議全國委員會和地方委員會以政治協商、民主監督、參政議政為主要職能。在中國共產黨的領導下，中國始終堅持以人民為中心，堅持人民主體地位，充分尊重人民表達的意願、創造的經驗、擁有的權利、發揮的作用。中國是一個多民族國家，中國政府尊重多元民族文化。中國婦女在政治、經濟、文化、社會和家庭生活各領域均享有平等權利。



政府的首要任務是提升人民福祉。中國已經消除極端貧困、全面建成小康社會，正在向著全面建成社會主義現代化強國的目標前進。中國人民對中國政府高度認同，積極支持並落實中國共產黨和中國政府制定的發展計劃。這是中國全過程人民民主的重要成功，也為國際社會思考民主問題提供了重要啟示。



一些西方國家宣稱所有公民一律平等，但實際情況是不同社會群體並不平等。許多形式上被視為“自由”的民眾，卻遭受著嚴重歧視。儘管美國內戰期間就喊出了建立“民有、民治、民享”政府的口號，但美國婦女直到20世紀才獲得選舉權。時至今日，少數族裔在美國依舊遭受系統性不公，大量民眾深陷貧困泥潭。一些西方國家衡量自身與他國民主時尺度不一，反映出十足的虛偽。



資本主義作為一種政治經濟制度，宣稱所有公民在政治和法律上一律平等，但其經濟運行方式卻產生了一個由少數人構成的群體，該群體在現實中掌握著國家政治和經濟權力，而多數人權力則小得多，或者直接受到壓制。在這些西方國家，所謂“民主”成了平等缺失的遮羞布。民主要求全體公民享有平等地位，但真正的平等在這些國家並不存在。換言之，這些國家所說的“民主”是虛假的。