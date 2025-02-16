股市氣氛熱烈　改善樓市預期

中評社北京2月16日電／據大公網報導，隨著新一份《財政預算案》於月底揭曉，市場正密切關注是否會有進一步提振經濟及樓市的措施出台。目前，樓市整體交投氣氛尚未完全活躍，但由於短期內市場供應充足，加上港股氣勢如虹，預計“預算案”公布後，發展商將加快推盤步伐，從而帶動樓市氣氛回暖，令樓市迎來“遲來的小陽春”。



根據美聯物業研究中心綜合地政總署的數據顯示，已獲批預售樓花同意書但尚未發售的私宅單位達1.5472萬夥，加上今年1月底累積的貨尾量，總計約2.3121萬夥，隨時可推出市場的新盤單位總數達3.86萬夥，較上月微增約1.1%。



因應供應眾多，新盤銷售漸見好轉，各大發展商正“摩拳擦掌”推盤。筆者估計，短期購買力將持續集中於一手市場。若新盤推售進展順利，2月份一手交投有望突破1200宗，而3月則有望達到1500宗水平。展望今年首季，新盤成交量預計將錄得約3600宗，為近四年首季的次高紀錄，只是僅次於去年同期“大旺市”時的4796宗。



值得留意的是，今季新盤交投雖然按年下跌，原因是除了1月份新盤交投量下滑外，亦與去年3月特區政府公布全面撤辣後，新盤交投急升有關，這再次凸顯了政策對市場成交的顯著影響。



筆者認為目前市場正處於一個關鍵“分水嶺”，隨著愈來愈多跡象顯示樓市加速﻿復甦在望，一味抱持盲目地看淡的態度並不明智。明顯可見，最近港股氣勢如虹，大大改善整體投資市場氛圍。



同時，早前有大型銀行推出頗為吸引的定按計劃，料有助吸引更多新造按揭及轉按客戶選用，但其實箇中重點是，這反映出銀行在按揭市場上的取態轉趨積極，有助提振買家的入市意欲。



期待預算案帶來驚喜



此外，租金市場的表現也為樓市注入動力。據美聯“租金走勢圖”1月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.66元，按月微跌約0.03%，連跌四個月，累跌近0.7%。值得留意的是，1月按月跌幅為近四個月最少，而且比起去年同期仍錄約5.3%升幅。