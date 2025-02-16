北京市東城區將三年建成文化產業創新策源地

中評社北京2月16日電／據新華社報導，日前，《東城區加快發展文化新質生產力三年行動方案（2025－2027年）》發布，東城區將力爭通過三年左右時間，努力建成文化產業創新策源地、文化科技融合集聚地、文化時尚消費引領地，打造文化新質生產力發展的“東城實踐”。這是記者從2025年東城區推進全國文化中心建設新聞通氣會上獲悉的。



加快發展文化新質生產力，東城區將在四個方面作出努力。將推動創新聚合，激發“文化新質生產力”澎湃動能，通過提升技術創新能級，推進人工智能、虛擬現實、5G＋8K等新技術賦能文化新業態新場景，提升文化產業創新能力和核心競爭力。將推動資源整合，增強“文化新質生產力”內生動力，將釋放文博資源價值，深入實施中軸線文化傳播工程，發揮“國字號”博物館帶動效應，深化智慧文博建設，推動科技賦能文物“活”起來、“火”起來。將推動行業融合，壯大“文化新質生產力”特色優勢，包括提振內容創作創新動力，支持新技術在電影、電視劇、網絡劇、微短劇等內容創作生產中的應用，探索高科技手段與高品質內容融合體驗。同時，將推動要素耦合，涵養“文化新質生產力”發展生態，實施國家文化與金融合作示範區“活水澆灌工程”。