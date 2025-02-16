四川招工市場一線見聞

2月14日，2025成都市產業園區人才洽談對接會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，2月14日下午，一場提供2600餘個崗位的產業園區人才洽談對接會在四川省成都市武侯區舉辦。“過來咨詢的人很多，我們非常傾向招聘具有計算機和醫學背景的人才。”四川醫樞科技公司總經理胡一可說。



春節前後是勞動者換崗流動的高峰期，不少企業也釋放出大量崗位需求。智聯招聘基於平台大數據，圍繞成都地區進行數據監測，數據顯示節後復工首周招聘市場快速升溫。成都本土招聘平台魚泡直聘的數據顯示，2025年開年以來，成都區域在製造、物流、服務等行業招工增速明顯。



招聘市場的火熱反映部分企業對市場的信心。醫樞科技成立於2016年，致力於利用AI挖掘醫療數據和智力資源，探索疾病診療的數字化及智能化解決方案。胡一可介紹，企業去年營收額約2000萬元，今年根據已有訂單情況預計能翻一番。目前需要招聘10至15人，用於業務發展。



四川易誠智訊科技有限公司是聚焦數字化治理、公共安全應急和基層治理領域的數字化轉型技術與服務提供商。該公司執行總裁張軍說：“我們去年新組建了20餘人的研發團隊，現在還有一定的人才缺口。”



27歲的邢升在成都上學，研究生畢業後在一家新媒體企業做運營工作。近期，他已參加多場招聘會，“希望多瞭解下，也給自己多一些選擇，除了薪酬待遇，也看重未來個人的發展。”



據悉，洽談對接會當日共收取簡歷1200餘份，達成就業意向340餘人。



當前，四川多地在保障重點企業用工上持續發力。瀘州市實行“一企一專員”服務，將151家重點企業納入動態化監測管理，由68名人社專員開展跟蹤幫扶。成都市武侯區發布當地禮遇產業園區人才十條措施，聚焦住房、交通、教育、醫療等，為產業園區人才提供一攬子政策支持。