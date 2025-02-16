九龍青年新春團拜：啟動“青團落地”新計劃

中評社北京2月16日電／據文匯報報導，2月15日，九龍青年聯席會議於農曆蛇年新春之際，在九龍城廣場隆重舉辦“九龍青年新春團拜暨義工嘉許禮”。出席活動的主禮嘉賓有：民政事務總署署長杜潔麗女士， JP、中央政府駐港聯絡辦公室九龍工作部副部長李文彬先生、全國人大代表，青年議會會長冼漢迪先生，MH、油尖旺民政事務專員餘健強先生， JP、深水埗民政事務專員黃昕然先生， JP、九龍城民政事務專員蔣志豪先生，JP、署理觀塘民政事務專員陳慧珍女士、黃大仙民政事務助理專員何穎童女士、萬希泉鐘錶有限公司創辦人沈慧林先生、立法會議員，九龍青年聯席會議首任召集人梁毓偉先生， JP、全國青年委員、九龍青年聯席會議現任召集人連洲傑先生。活動匯聚了各界青年，共同慶祝傳統佳節，並表彰過去一年中為社區作出卓越貢獻的青年義工。此次活動不僅是一場新春盛會，更是對青年力量的肯定與展望，旨在推動青年事務發展，攜手共創更美好的未來。



青春聚力，群英畢至送祝福



活動當日，現場氣氛熱烈，充滿節日喜慶。典禮以豐富多彩的攤位遊戲拉開序幕，隨後播放了九龍青年聯席會議的活動回顧短片，並展望2025年的發展方向。寓意吉祥的“新春送福字”儀式寓意將新年的祝福送給每一位參與者。



民政事務總署署長杜潔麗充分肯定九龍青年聯席會議在青年發展方面所作出的努力和貢獻，特別是其組織的一系列活動，有效激發了青年的潛能與熱情。她鼓勵聯席會議繼續深入瞭解青年發展需求，策劃更多助力年輕人成長的活動，並表示未來民政事務總署繼續與九龍青年聯席會議攜手合作，為青年創造更多機會，共同建設更美好的香港。



九龍青年聯席會議首任召集人、立法會議員梁毓偉表示聯席會議去年在文化藝術、青年發展及愛國與公民教育領域成功舉辦了一系列豐富多彩的活動，有效促進了青少年的全面發展與文化認同。展望新的一年，聯席會議將推出“青團落地，青年落區”專項行動，旨在深化青年組織與社區的合作，助力青年實現個人夢想，為社區注入創新活力，共同推動青年與香港的繁榮發展。



青春破浪，青團落地啟新程

