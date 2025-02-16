繼往開來：第七屆老戰士聯誼會順利舉行

中評社北京2月16日電／據文匯報報導，2025年2月13日上午，原東江縱隊粵贛湘邊縱隊香港老戰士聯誼會在新界上水彩園村彩湖樓會址隆重召開了第七屆會員大會。會議由第六屆會長蔡培主持，共有27人出席，其中包括八位年過90歲的東江縱隊、粵贛湘邊縱的老戰士蔡培、李杏、李彬、羅藹薇、羅俊生、梁平、劉怡榮、梁志強，他們曾親身參與抗日戰爭和解放戰爭，為國家和民族的解放事業作出了不可磨滅的貢獻。此外，還有15位原東江縱隊抗戰老戰士的子女以及多位熱心愛護抗戰老戰士的社會人士參加了此次大會。



大會首先回顧了聯誼會過去幾年的工作，充分肯定了第六屆理事會在蔡培會長的帶領下所取得的成績，特別是在弘揚東江縱隊精神、服務老戰士及其家屬、促進愛國愛港事業等方面所做的努力。蔡培會長在致辭中表示，東江縱隊的光榮傳統是香港社會的寶貴精神財富，聯誼會將繼續發揚這一傳統，為香港的繁榮穩定貢獻力量。



隨後，大會選舉產生了第七屆理事會，並通過了章程修正案。蔡培會長將聯誼會的重任交給了原東江縱隊老戰士第二代吳軍捷，吳軍捷當選為第七屆會長、羅鈞、吳振輝為副會長，廖泰穩為秘書長。吳軍捷會長在就職發言中高度讚揚了蔡培會長及老一輩東江縱隊戰士的愛國愛港情懷和無私奉獻精神，並表示將繼承和發揚東江縱隊的光榮傳統，繼續為會員服務，推動聯誼會各項工作再上新台階。



大會還通過了多項榮譽職務的任命：蔡培被推舉為永遠榮譽會長，李杏等七位老戰士被任命為榮譽會長，羅叔清、溫和輝被聘為榮譽顧問，許清華被推舉為名譽會長。此外，根據聯誼會章程，附屬於聯誼會的註冊社團“香港老戰士之家”也由吳軍捷擔任主席。



吳軍捷會長在大會上作了題為《繼往開來，發揚東江縱隊的光榮傳統，愛國愛港，為香港的繁榮穩定作出我們的貢獻》的報告。他強調，東江縱隊的精神不僅是歷史的記憶，更是激勵我們前行的力量。在新的歷史時期，聯誼會將團結更多愛國愛港人士，積極參與社會事務，為維護香港的繁榮穩定和國家的統一大業貢獻力量。



大會在熱烈的氣氛中圓滿結束。與會者紛紛表示，將繼續發揚東江縱隊的光榮傳統，傳承愛國愛港精神，為香港的未來貢獻力量。