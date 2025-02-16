積金易團隊一系列措施改善迎接第二階段

中評社北京2月16日電／據文匯報報導，積金局自去年6月起推出“積金易”平台，5個強積金計劃已先後於5個月間加入了平台。積金局主席劉麥嘉軒今日（16日）發表網志指出，在“積金易”運作的首階段（去年6月至今），已處理了近20萬宗交易指示。她形容，今年是推行“積金易”極為關鍵的一年，為了部署將於下月5日展開的第二階段（今年3月至7月）“上線”工作，“積金易”團隊參考了先前的經驗及掌握用戶回饋後，引入了一系全方位改善措施，包括提升熱線服務、為雇主提供“一對一、手牽手”的支援服務等。她透露，承辦商將會把“積金易”支援站逐步擴展至全港十八區，同時建立一個三層測試架構以便更全面優化平台運作和用戶體驗。



截至今年2月中，已有逾10萬個用戶登記了“積金易”，當中約8萬個為雇主。在至今近20萬宗交易指示當中，約三分二是以電子方式進行，包括供款、提取強積金、轉移強積金及更改投資組合等，而未有“積金易”前約只占三分之一。劉麥嘉軒表示，當中提交供款資料及更改投資組合這兩項行政指示更有80%數碼使用率，形容首階段的數碼化轉型情況令人鼓舞。



積金局資料顯示，“積金易”首階段上線受托人管理的資產占強積金總資產值衹有約2%，隨著第二階段即將展開，東亞 （強積金） 集成信托計劃、信安強積金、中銀保誠等相對較大規模的計劃將先後加入，將令整體占強積金總資產值一下子增至約30%，劉麥嘉軒指有必要推行全方位改善措施，包括已改善了平台的介面設計和指示，使其更加清晰；承辦商提升了熱線1832 622及服務中心回應用戶查詢及求助個案的速度，並增設了專門處理強積金供款的查詢熱線3197 2834，專責解答雇主及雇員對供款資料的疑問。承辦商並將於今年內把人手由目前約900人逐步增至約1，600人，以加強“積金易”的營運效率和質素。



劉麥嘉軒透露，為進一步提升“積金易”的使用體驗及操作的流暢性，已建立了一個三層測試架構，包括成立專家小組提供第三方專業意見、委托專業服務公司為“積金易”進行用戶端專業測試，以及由已登記“積金易”的用戶，尤其是曾試過投訴的用戶組成小組提供意見反饋，以便更全面優化平台運作和用戶體驗，邁向全自動化的“積金新世代”。承辦商亦會逐步在全港各區設立“積金易”支援站，配合現有的3個“積金易”服務中心，和開設在承辦商旗下12間電訊公司門市、並有員工提供現場協助的“積金易自助服務機”，做到每區都有支援設施，更廣泛和主動地接觸雇主雇員，直接提供更快捷和貼身的服務。



積金局行政總監鄭恩賜在接受香港文匯報訪問時補充，由於首階段涉及的用戶數目占整體強積金成員比例不多，因此積金局留待第二階段起才多方位加強宣傳。他透露，計劃透過體育館、社區中心與屋邨等，將“積金易”支援站擴展至十八區，並會與區議會、關愛隊、鄉事會、工會及商會合作，進一步滲透入社區，向市民更廣泛宣傳“積金易”；亦會設立至少兩三架流動車到不同地區協助市民登記，例如地盤散工等。

