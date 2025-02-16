歐洲領導人：沒有歐洲參與的俄烏談判不可接受

中評社北京2月16日電／圍繞美方推動“單方面”與俄羅斯就俄烏衝突展開談判，歐洲多國領導人日前在出席慕尼黑安全會議（慕安會）期間表示，沒有歐洲國家和烏克蘭參與的談判“不可接受”。



新華社報導，近日，美國總統特朗普先後與俄總統普京、烏總統澤連斯基通電話。他隨後表示，美俄雙方同意就結束俄烏衝突進行“緊密合作”，並派遣各自團隊“立即開始談判”。美國眾議員邁克爾·麥考爾15日在出席慕安會期間透露，美國國務卿魯比奧等官員和俄方官員將在沙特阿拉伯會晤，討論俄烏衝突問題。



上述動向令歐洲擔憂自己被排除在烏克蘭和平進程之外。慕安會期間，歐洲多國政客爭相參加俄烏衝突議題邊會。德國基督教民主聯盟主席默茨在慕安會上表示，歐洲必須參與結束烏克蘭戰爭的談判，“俄羅斯和美國在沒有烏克蘭和歐洲國家參與的情況下進行談判，這絕對不可接受”。



芬蘭總統斯圖布在慕安會期間告訴媒體記者：“沒有歐洲人，我們無法就烏克蘭的未來或歐洲安全結構進行討論或談判。但歐洲需要團結起來，少說多做。”



針對歐洲的不安，北約秘書長馬克·呂特15日在慕尼黑直言，如果歐洲想參與美國主導的談判，就必須提出確保烏克蘭和平的“良好建議”，“如果歐洲人想要有發言權，那就讓自己具有影響力”。



澤連斯基在參加慕安會期間說：“烏克蘭絕不會接受在沒有我們參與的情況下，背著我們達成的交易。”他說，一旦烏克蘭與美國、歐洲就如何結束俄烏衝突達成一致，他就準備與俄羅斯進行直接談判。



澤連斯基14日與美國副總統萬斯在慕尼黑會晤。他說，烏方願盡快邁向“真正和有保障”的和平，希望美方幫助停止戰爭並為烏克蘭提供安全保障。針對美方提出希望烏克蘭通過向美國供應稀土等資源換取美國對烏援助的提議，澤連斯基15日說，美方的礦產協議方案缺乏對烏方的“安全保障”。