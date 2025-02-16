美國副總統慕安會講話震動歐洲

中評社北京2月16日電／美國副總統萬斯14日在慕尼黑安全會議上發表講話，就民主、移民等問題抨擊歐洲，在會場引發震動。15日，萬斯言論在會場內外繼續發酵。德國總理朔爾茨說，德國不會接受外來者干涉“我們的民主”。法國外長讓-諾埃爾·巴羅說：“沒有人能將自己的模式強加歐洲。”



新華社報導，萬斯聲稱，歐洲當前面臨的最大威脅來自其內部，“歐洲正逐漸背離它一些最根本的價值觀”。他對德國移民政策提出批評，點名批評歐盟委員會、瑞典以及美國“非常親密的朋友”英國。



德國國防部長皮斯托里烏斯隨即作出回應，稱美方對歐洲領導人的指責“不可接受”。朔爾茨15日在出席慕安會時進一步表示，萬斯發表支持德國選擇黨的言論“不恰當”，干預德國政治“不合適”。德國不會接受外來者干涉“我們的民主、我們的選舉和民主輿論”。



法國外長巴羅在社交媒體上寫道：“沒有人有義務採用我們的模式，但也沒有人能將自己的模式強加歐洲。”



也有歐洲政要認同萬斯的部分觀點。匈牙利總理歐爾班14日在社交媒體上寫道：“自2015年以來，我們一直在說大規模非法移民是災難的根源……時間表明我們是正確的，對此我們並不高興，但我們很高興匈牙利沒有陷入這種瘋狂。”德國選擇黨主席魏德爾當天在社交媒體上轉發萬斯講話，並配上德語字幕，稱其觀點“極具見地”。



在美國國內，在被問及對萬斯講話的看法時，美國總統特朗普稱其“非常出色”且“廣受好評”。美國政府效率部負責人埃隆·馬斯克也在社交媒體上轉發萬斯講話視頻並配文字：“讓歐洲再次偉大！”



而歐洲主流看法是，萬斯講話與以往歐美在重要政策上持一致立場形成鮮明對比，這反映了當前跨大西洋關係的緊張。目前，歐美在烏克蘭危機、貿易政策和北約防務支出等問題上分歧明顯。眼下，特朗普政府可能對歐洲採取更嚴厲貿易措施，包括加徵關稅、要求歐洲承擔更多防務成本等，這些都將對歐美關係帶來衝擊。



慕安會歷來是歐美就全球安全事務展開討論的重要平台，本屆會議凸顯雙方在核心議題上分歧擴大。分析人士認為，萬斯講話再次表明，歐美關係正進入一個充滿不確定性的新階段。