特朗普想要烏一半稀土礦　澤連斯基緊急喊停

中評社北京2月16日電／據央視新聞：烏克蘭總統澤連斯基當地時間2月15日在出席慕尼黑安全會議期間表示，美國提出的礦產協議方案缺乏對烏克蘭的“安全保障”，他“沒有允許簽署該協議，因為該協議還沒有準備好”。



澤連斯基叫停美烏礦產協議 稱缺乏對烏安全保障



澤連斯基稱，美國總統特朗普希望烏克蘭簽署的協議沒有對烏方提供任何安全保障，而這份協議應與安全保障掛鈎。他強調說，該協議目前尚不能保護烏克蘭利益。



此外，澤連斯基呼籲建立“歐洲軍隊”以防範俄羅斯，並暗示美國可能不會再向歐洲提供援助。



特朗普明言用稀土換援助



對於烏克蘭方面提出的“安全保障”相關內容，特朗普本月3日曾明確表示，他希望確保獲得烏克蘭稀土礦的供應，以換取美國繼續向該國提供援助。他表示，美國正尋求與烏克蘭達成協議，烏克蘭將用稀土礦產和其他資源來確保美國繼續向烏克蘭提供援助。



此前有消息稱，特朗普政府建議烏克蘭授予美國50%的稀土礦所有權，如果烏克蘭與俄羅斯達成結束衝突的協議，美國願意在烏克蘭部署美國軍隊，守衛這些稀土礦。



兩名美國官員表示，稀土礦所有權的協議將成為烏克蘭償還美國自2022年2月俄烏衝突開始以來向其提供的數十億美元武器和支持的一種方式。

