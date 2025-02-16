黃國昌掌民眾黨　布局2026選戰

中評社台北2月16日電／民眾黨主席補選落幕，黃國昌以8903票當選，正式掌舵黨務，隨即展開2026選戰布局。外界關注北市“母雞”人選，他強調，民眾黨是一個有制度的政黨，將透過機制“找出最強方案，推出最強人選”。對於黨內變動、支持者抗議與外界批評，他則強調會全力以赴，帶領民眾黨走向更強大。



中時新聞網報導，台灣民眾黨第二屆黨主席補選15日舉行，由現任“立委”黃國昌勝出，確立黨內領導地位。隨著2026年地方選舉逐漸升溫，外界關注民眾黨在六都及各縣市的布局，尤其台北市長選戰，在黃珊珊遭停權後，是否缺乏“母雞”成為焦點。對此，黃國昌明確表示，民眾黨將透過制度“找出最強方案，推出最強人選”，不會因個別事件影響選戰布局。



黨內人士透露，民眾黨內部正積極盤點2026可能參選人，除了台北市，其他重要縣市如新北、桃園及台中，亦在評估具競爭力的候選人。“我們的目標不是個人，而是制度化推動最適合的人選，確保2026選戰有最佳布局。”



對於外界質疑黨內實質有效黨員人數較前主席柯文哲時期大幅減少，甚至有過去支持者在服務處前抗議，對此，黃國昌不以為意，表示尊重意見表達，但冷笑回應：“這群時代力量的過去朋友有點lag，自己丟的垃圾自己要帶走。”。他強調“小草就是小草，未來會變成大草原”，意指民眾黨仍會持續茁壯，成為台灣政治的重要力量。他也回應批評：“面對責任、面對工作，全力以赴，把該做的事情做好。”



在新北黨部座談會上，黃國昌進一步批評民進黨“控制媒體、控制檢調”，試圖“一黨專政”，並表示他將帶領民眾黨“穩健成長”，以應對未來選戰挑戰，他的目標不只是守住既有地盤，而是要讓民眾黨在2026年成為左右選情的關鍵力量。