廣東在城市濕地發現昆蟲新物種海珠微瓢蟲

中評社香港2月16日電／記者16日從廣東省科學院瞭解到，該院動物研究所昆蟲生態與害蟲控制研究中心科研團隊在廣州海珠國家濕地公園發現一個昆蟲新物種，研究者以發現地將其命名為海珠微瓢蟲。相關論文成果發表在國際動物分類學期刊《動物階元》上。



新華社報導，廣東省科學院動物研究所副研究員、該所海珠濕地昆蟲多樣性監測項目負責人俞雅麗介紹，團隊從2020年開始對海珠濕地昆蟲進行全面系統的監測和調查。在標本分類鑒定過程中，發現昆蟲新物種海珠微瓢蟲，其隸屬於昆蟲綱鞘翅目微瓢蟲科。該種體長略大於1毫米，橢圓形、背面凸起，呈紅棕色，足和觸角顏色較淺，觸角10節，端部2節明顯膨大。



“通常體形較大的昆蟲類群受關注度較高，體形微小的類群容易被忽視。”俞雅麗說，此次新物種海珠微瓢蟲的發現，既豐富了物種多樣性，對生態保護、生物進化研究等也具有重要意義。



以往發現新物種一般是在郊野的自然生境，此次新物種發現地廣州海珠國家濕地公園位於中國超大城市中心區域，總面積1100公頃。海珠濕地科研宣傳教育中心高級工程師林志斌介紹，自2012年以來，濕地持續進行生物多樣性科研監測，並通過生境營造，創造有利於多物種生存的棲息環境。目前監測到的昆蟲種類達到903種。