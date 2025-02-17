莊伯仲答中評：期待兩岸有更多良性雙向互動

中國文化大學新聞系教授莊伯仲（中評社 海涵攝） 中評社北京2月17日電（記者 海涵）中國文化大學新聞系教授莊伯仲日前隨台灣“大九學堂”青年學子在京參訪交流。期間，他接受中評社記者採訪時表示，交流總是好事，兩岸彼此多看看、多聽聽、多交朋友一定會有良性發展。我們期望兩岸有更多、更良性、更健康的雙向互動。



在京期間，台灣“大九學堂”青年學子參訪走進故宮、長城、天壇等歷史名勝，領略中華傳統文化。莊伯仲告訴中評社記者，對於學生們來說，故宮、長城、天壇過去只是歷史課本上或是影視作品中的圖片或故事。這次學生們現場親臨現場走一走、看一看，感覺一定會不一樣，可以強化既有印象、獲得耳目一新的體驗。



談及遊戲《黑神話·悟空》、電影《哪吒2》等備受關注的火熱中華傳統文化IP，莊伯仲說，這些好的作品是在我們祖先的遺產上發揚光大的。我們要堅信自己的文化有很棒的地方，未來創作出更多好的作品。



台灣“大九學堂”青年學子還赴兩岸科創中心、小米汽車工廠感受了大陸前沿科技。莊伯仲說，小米在自動化領域以及家電方面，在台灣有一定的知名度。“百聞不如一見，相信同學們都會留下深刻印象。”他表示，大陸的科技發展一直是小步快跑、彎道超車，希望所有文明進步的福利能夠讓全人類來共享。



談及兩岸青年交流，莊伯仲說“渾然天成、欲罷不能”。他表示，兩岸青年很快就能打成一片。交流總是好事，兩岸彼此多看看、多聽聽、多交朋友一定會有良性發展。“來而不往非禮也”，不僅學生要交流，老師也要交流，我們期望兩岸有更多、更良性、更健康的雙向互動。

