台青答中評：訪京行體驗到文化遺產魅力

台灣大九學堂青年學員和大陸青年志願者在八達嶺長城前合影留念。（中評社圖片） 中評社北京2月17日電（記者 海涵）台灣“大九學堂”青年學子2月10日至14日在京交流參訪。在京期間，台灣“大九學堂”青年學子走進故宮、長城、天壇等歷史名勝，領略中華傳統文化。不少學子受訪時表示，對歷史文化景點的參訪印象深刻。走訪歷史文化景點，親眼看到了過往在歷史書、影視作品中看到的建築，感受到了歷史的厚重和文化遺產的魅力。



由於喜歡大陸影視劇《甄嬛傳》，台灣青年許家瑋對故宮印象很深刻。“故宮紅牆金瓦，閃閃發光，十分壯觀。”許家瑋說，在參訪故宮的過程中，她瞭解到許多歷史知識，比如，太和殿是明清皇帝登基、册封的重要場所。



台灣青年林譯宏受訪時也表示對長城、故宮印象深刻。“以前在書上看到‘長城萬里長’，這次有機會親自登上長城，看到長城屹立在山巒叠嶂中，在陡峭的山壁上建築而成、鬼斧神工，覺得十分厲害。”談到故宮，林譯宏說，大陸影視作品《甄嬛傳》在台灣很紅。來到故宮，在古人真實生活過的地方走走，體驗到了文化遺產的魅力。



“長城、故宮、天壇這些歷史遺跡是海內外華人耳熟能詳、一生必須要來一次的地方。”台青高唯恩分享說，他們從長城南段向上爬，雖然過程中有些坡度非常陡，但當站在長城上，俯瞰著腳下的風景時，我深深地感受到了歷史的厚重。在故宮，高唯恩對故宮每一層宮殿的不同大小和高度，以及它們所代表的文化意涵表示驚嘆，“這讓我更加深入地瞭解了清朝宮廷的文化和歷史。”



‌ 台灣青年張朝宣從小就對金庸小說以及《西游記》等文學作品很感興趣，他告訴記者，此次來京參觀了很多古建築，這些古建築充滿美感、秩序感、和諧感，自己的文化底蘊也在參訪中得以提升。