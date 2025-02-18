中評鏡頭：神祇巡狩　信仰托舉美好願景

“抬佛”現場（中評社 吳欣妍攝） 中評社北京2月18日電（實習記者 吳欣妍）游神，是閩南特色民俗之一，在漳州地區又稱“抬佛”。經由虔誠擲筊得神明首肯，民眾恭請神靈出游，巡狩四方，以祈願合境平安，每個村莊和地區的呈現不盡相同。



農曆正月十四，漳州西洋坪村鑼鼓喧天，熱鬧非凡。一尊尊神明華轎，各由四位村民肩扛，轎體精雕細琢，金光熠熠，轎內供奉著慈悲肅穆的神祇雕像，莊嚴而神聖。遠遠望去，“抬佛”長隊香煙繚繞，金旗獵獵，宛如臨仙境。許多村民緊隨其後，或手持香火，或好奇圍觀，或雙手合十喃喃祈願，臉上滿溢著幸福與希望。



村內街巷彩旗高掛，家家戶戶大門敞開，沿街香案上擺放著水果、牲禽、鮮花等貢品，將村民年末收成的喜悅敬獻上天。主人家立於路旁，對著途經的佛像雙手合十，滿目虔誠，共享這份神聖與歡愉，仿佛所有的憂愁與煩惱都在祝禱中慢慢消解。“抬佛”以一種古老而生動的儀式，將村民們緊密相連，“抬佛”所過之處，村民們紛紛上前對轎祈福、進香求願，那份對闔家歡樂、海晏河清的信仰，在這一刻無比真切而強烈。



夜幕降臨，抬佛的隊伍湧入庵廟前的廣場上“賽佛”，青壯年們借著年長村民的手擔起佛像，抬著佛像繞行廣場。在熱烈的奔跑與跳躍之中，村莊發展的希望火種緩緩延續。在這片被信仰溫柔包裹的土地上，每一次抬舉，都是對未來的憧憬，直抵人心最柔軟之處。

