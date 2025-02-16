美國靠不住　澤連斯基：歐洲要靠自己

中評社北京2月16日電／據央視新聞：當地時間2月15日，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基警告稱，歐洲不能依賴美國提供安全保障，而必須依靠自身，應該組建“歐洲軍”。



澤連斯基在德國慕尼黑安全會議上表示，美國副總統詹姆斯·戴維·萬斯前一天在會議中的表態顯示，歐洲與美國的關係正在改變。“說實話，在歐洲受到威脅的事情上，我們不能排除美國對歐洲說‘不’的可能性。”澤連斯基說，“我的確認為，現在必須開始組建‘歐洲武裝力量’。”



他說：“美國需要歐洲作為市場嗎？對。但作為盟友呢？我不知道。”



澤連斯基披露，他已經拒絕美方提出的美烏礦產協議方案，因為美方在方案中沒有為烏方今後的安全提供保障。



奉行“美國優先”政策的唐納德·特朗普再次出任美國總統後，美國與歐洲盟友就歐洲和烏克蘭的安全問題分歧日益顯著，歐洲國家和烏克蘭擔心遭美方“拋棄”。



萬斯14日在慕尼黑安全會議上就民主、移民等問題批評歐洲，稱歐洲當前面臨的最大威脅來自其內部。他的言論引發歐洲國家強烈反彈。



美國國防部長皮特·赫格塞思數天前在位於比利時布魯塞爾的北約總部參加烏克蘭問題會議時說，歐洲的軍隊應成為確保戰後烏克蘭安全的主要力量，美軍不會參與其中，且歐洲軍隊今後如果部署至烏克蘭，將不適用於北約集體防禦條款，不屬於北約的任務。



特朗普12日先與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京通電話，然後與澤連斯基通話。美俄兩國同意就烏克蘭問題舉行談判。多家媒體15日援引消息人士的話披露，美國高級官員將在沙特阿拉伯與俄方代表團就烏克蘭問題開始談判。而美國政府烏克蘭和俄羅斯問題特使基思·凱洛格同一天表示，烏克蘭問題談判參加方將不會包括歐洲國家。