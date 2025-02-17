中評現場：正月十五　探長治懸塑秘境

“黑神話：悟空”取景地之一。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京2月17日電（實習記者 姜宜芃）太行山南麓的晨霧尚未散盡，長治市郊大辛莊鎮的觀音堂已迎來第一縷曦光。這座占地僅四百平方米的明代寺院，以五百餘尊懸塑構築出中國彩塑藝術的“微縮宇宙”。春節期間，遊客推開斑駁的朱漆山門時，斜射的陽光穿透觀音殿雕花槅扇，將滿室懸塑鍍上流動的金箔——申時的光線穿透梁柱，令彩塑群如生。



三教共栖的懸塑劇場



萬歷十年的春幡飄揚在潞安府時，潞州衛指揮僉事郗欽未必料到，他捐建的這座三進院落會成為中國懸塑藝術的“最後狂歡”。主殿面闊三間的規制掩不住內在的磅礴：7.6米層高內，懸塑如層雲叠嶂般構築出九重天界。儒冠博帶的孔門弟子與持笏朝元的玉皇眾神共處南壁，北墻藥師佛的琉璃背光旁，竟藏著《西游記》裡三打白骨精的泥塑戲台——這種打破教派藩籬的創作，是晚明三教合流思潮的立體注腳。



釋迦牟尼、老子、孔子呈品字形懸浮在鬥拱間，泥塑飄帶以0.3毫米厚度呈現迎風之勢，這種將哲學思辨轉化為視覺輕靈的技藝，堪稱懸塑史上的孤例。更令人稱奇的是西南角梁架上三十五佛造像，每尊僅巴掌大小，卻通過金粉點染的瞳孔傳遞出迥異神態，考古隊曾用微距鏡頭捕捉到某尊佛像虹膜中的＂開臉＂筆觸——那是明代匠人用鼠須筆蘸取珍珠粉勾勒的絕技。



五十三參的時空折叠



主尊觀音背後的“善財童子五十三參”懸塑帶，構成了一條螺旋上升的朝聖之路。從基座的市井百態到藻井的瓊樓玉宇，童子歷經的53個求法場景，被壓縮在垂直6米的立體空間內。



這組懸塑其實是部加密的晚明《清明上河圖》。掛著“潞綢”招牌的布莊前，戴瓦楞帽的商販正在稱量黨參；酒肆二樓窗欞間，隱約可見翻閱《金瓶梅》的文人——這些藏在宗教敘事中的世俗切片，讓400年前的山西民生在懸塑中永生。最精妙的當屬南次間梁架上的“二十四諸天”：夜摩天手持的青銅鏡竟以0.1毫米銀箔貼製，每逢正午陽光直射，鏡面會將光斑折射至地藏菩薩的錫杖頂端，完成一場跨越時空的光學對話。