蕭旭岑答中評：兩岸的未來在年輕人

蕭旭岑回答中評社記者提問（中評社 柯晗燕攝） 中評社北京2月18日電（助理記者 柯晗燕）近日，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑率近40名“大九學堂”學子參訪北京。14日，他在北京建國飯店接受兩岸媒體聯合採訪。他告訴中評社記者，兩岸青年之間自然而然的深入交流是無法阻擋的，兩岸的命運在年輕人手上。



蕭旭岑表示，馬英九在台灣和大陸的多次發言中強調，兩岸的年輕人越是認識彼此，兩岸衝突的幾率就越降低。他對此解釋道，兩岸的未來在年輕人。未來，年輕人將會在各個領域逐漸站穩腳跟，如果他們在年輕時候就認識彼此，就算只是短短的幾天旅遊，他們對大陸和大陸的朋友理解就會加深，這樣就不會產生不必要的誤解問題。對於大陸的同學來說，如果來台灣走一走、看一看，自然會對台灣人就會有一份感情，這樣的話怎麼會有戰爭跟衝突。他進一步指出，這就是馬英九基金會的初衷。他對中評社記者表示：“衹有通過年輕人的認識、交流與瞭解，才能夠讓兩岸的和平成為可能。”



面對島內對其貼上的“統戰”標簽，蕭旭岑表示：“我們在台灣被貼的標簽越多，報名來我們學堂、希望來大陸的人就越多。”他向中評社記者分享，台灣的年輕人也使用小紅書，吃喝玩樂也看小紅書，甚至參訪團內的同學們對北京的美食和活動比他還要熟悉，他們關注《哪吒2》電影也是通過小紅書瞭解的。他說：“兩岸同學之間，不管是我們來大陸，或是大陸青年赴台，這種自然而然的深入交流是無法阻擋的。”



中評社記者也問道對兩岸青年有何寄語？蕭旭岑表示：“就像《哪吒2》裡的哪吒一樣，要相信自己，開創自己的命運。我們年輕人有年輕人自己的想法和感受，要親身體驗後再決定如何思考。”他強調：“自己的命運要自己開創。兩岸未來的命運在你們手上，你們也要為兩岸的未來開創兩岸的命運，透過彼此更加深入的交流與認識，相信很自然的會達成相當的共識與共同的想法。”