中國式現代化提供了可供借鑒的發展經驗

中評社北京2月17日電／據人民日報報導，“作為負責任大國，中國在完善全球治理體系方面發揮了重要作用，為國際社會提供了諸多公共產品。”印度尼西亞國家研究創新署研究員哈亞提·諾馥思日前在接受記者採訪時表示，中國主張互利共贏、共同發展，為世界作出了重要貢獻。



諾馥思能說一口流利的中文。談起同中國的緣分，她說，2008年北京奧運會舉世矚目，因為看好中國發展潛力，自己在父親建議下進入印度尼西亞大學學習中文。2016年，她前往復旦大學學習國際關係，留學期間豐富的見聞和經歷增進了她對中國的瞭解。“在上海，我感受到了中國式現代化的偉大成就；在桂林，我欣賞了美麗的自然風光和悠久的傳統文化；在西安，我看到不同民族文化的和諧交融……中國的每個城市都有著自己獨特的魅力。”



去年4月，諾馥思隨印度尼西亞學者代表團前往中國訪問交流。此次中國之行，西安市臨潼區代王街道山任村給諾馥思留下了深刻印象。“中國政府非常重視農業農村發展。在山任村，我們看到了當地政府推進鄉村振興的努力。”諾馥思說，山任村積極發掘本地優勢，發展旅遊業和特色農產品加工業等，這些經驗值得其他國家學習。她表示，中國政府制定了充分的發展戰略和規劃，使得脫貧攻堅和鄉村振興具備可持續性。



“中國政府始終堅持以人民為中心的發展理念，發展的最終目的是為了人民。”諾馥思說，“中國正加快推進中國式現代化，不斷提高人民的生活水平，使人民群眾的根本利益能夠得到切實保障。中國式現代化快速發展的同時，對其他國家也產生積極影響，提供了可供借鑒的發展經驗。”



在中國訪問交流期間，諾馥思還參觀了一些綠色科技企業、工業園區等。她認為，中國提出“新質生產力”這一重要概念是建立在長期發展實踐和研究創新的基礎之上。“我們已經看到中國不斷推動落實相關政策，加快培育和發展新質生產力。這將為全球綠色發展作出更大貢獻。”



近年來，中國與印度尼西亞在新能源產業方面開展了許多合作。諾馥思表示：“中國的新能源產能是很多國家尤其是發展中國家所需要的。在印度尼西亞和中國共建‘一帶一路’合作中，有許多項目涉及新能源產業，這為印度尼西亞帶來了優質產品和先進技術，幫助我們培養了許多產業人才，有力推動了印度尼西亞的經濟社會發展。”