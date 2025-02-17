慕尼黑安全會議：共同探討全球問題解決之道

中評社北京2月17日電／據人民日報報導，2月16日，為期3天的第61屆慕尼黑安全會議在德國南部城市慕尼黑落下帷幕。約60位國家元首和政府首腦、150位部長及國際組織領導人和各國專家學者、社會組織代表等，圍繞全球治理、氣候變化、國際秩序及地區衝突等議題進行了對話交流。出席會議的多名中方專家圍繞會議主題、輿論焦點和中方立場接受記者採訪。



清華大學戰略與安全研究中心副主任肖茜認為，跟往年慕安會相比，今年美國與歐洲之間在價值觀上產生分歧，歐洲對跨大西洋夥伴關係的認知趨於冷靜、理性。歐方已經意識到，世界朝著多極化方向前進，這既是歷史的必然，也正在成為現實。包括中國在內的許多國家的力量在上升，在國際舞台上發揮著越來越重要的作用。“會議期間，許多歐方專家學者主動找中方交流，共同探討全球問題的解決之道”，肖茜說，當今世界更加變亂交織。中方一直主張，處理國際關係應遵循聯合國憲章宗旨，在世界範圍內尋求最大範圍的共識，這是建設多極世界的重要基石。



華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院創始院長吳士存說，慕安會是目前國際安全領域最重量級的國際多邊平台之一。中國利用這樣的平台向世界闡述中國對相關問題的主張和立場，非常有必要。中國主張也得到了國際社會的認可。



上海全球治理與區域國別研究院理事長姜鋒表示，中方在講話中一如既往地擺事實講道理，強調中國致力於推動世界和平，在烏克蘭政策上樂見一切致力於和平的努力。一位歐洲歐盟高官稱，中國在發出和平的聲音，這在國際關係越來越複雜的時刻非常必要，希望中國堅持。當前，世界格局變得越來越複雜，安全問題、安全形勢越來越嚴峻。各國非常期待著中國在這個過程中發揮大國作用。國際社會越來越關注中國在全球治理、共同發展以及應對人工智能和氣候變化等關鍵問題上的作用，並且對與中國進行更深入的接觸和交流抱有更高期望。