傅瑩：人工智能全球治理應超越地緣政治

中評社北京2月17日電／據人民日報報導，中國外交部原副部長傅瑩近日在法國巴黎表示，人工智能（AI）全球治理應超越地緣政治干擾，中方願與國際社會攜手，共同促進AI安全發展。



傅瑩在此間參加人工智能行動峰會及邊會期間作出上述表示。她指出，中國業界已經成立了對應國際上的“AI安全研究所（AISI）”的“中國人工智能發展與安全研究中心”。在中國AI技術應用和安全治理領域存在一個多元化和多樣化的生態環境，有多個政府部門和機構、企業在關注和投入安全治理問題。網絡的建立可以讓大家都有機會參與和分享知識、信息，增強能力建設，同時積極參加國際對話合作。中方參加了倫敦的布萊奇利峰會，一直關注各國AISI進程，中國科技界與各國科技界保持密切溝通。



傅瑩談到，中方對AI風險的關注分為兩個層面：一個是應用中的風險。一方面，中國政府早在2017年就制定《新一代人工智能發展規劃》，提出AI安全、可控與可持續發展的要求，目前AI已在經濟、金融、城市管理、醫療和科研等領域全面應用，風險與挑戰並存，政府在鼓勵創新與管控風險之間保持平衡，並湧現出一批專門應對AI安全問題的技術創新企業；另一方面，中方著眼未來風險參與國際合作，先後發布《全球人工智能治理倡議》、簽署《布萊奇利宣言》，並同各方推動聯合國大會通過加強人工智能能力建設國際合作決議，獲得140多個國家支持，對AGI（通用人工智能）風險的理論和技術探討也高度關注，中國科技界與國際同行在認識層面基本同步。



傅瑩指出，當前地緣政治的干擾令許多人對中美AI合作不樂觀；她回憶2019年基辛格與埃里克·施密特在北京參加AI安全圓桌會時，談到對AI未來風險的擔憂。她曾回應說，如若中美攜手與世界各國合作，人類有可能管控機器，但若各國相互排斥並利用高智能機器彼此對抗，機器贏的概率恐怕更大。傅瑩認為，當前美國對華科技封鎖和打壓毒化了全球合作氛圍，科技爆發與中美關係受到損害的兩條曲線相交加劇緊張局面，美國在AI前沿創新發展迅速、而中國在垂直應用領域領先，兩股力量結合才是AI乃至AGI安全、負責任應用的最佳出路，但許多人認為前景似乎不那麼光明。中國對中美合作與全球治理保持相對冷靜的態度，並提出在分歧上尊重彼此核心利益和重大關切，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則。