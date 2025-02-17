民族音樂架起文化交流之橋

中國音樂學院全體巡演師生在德國漢堡易北愛樂音樂廳前合影。中國音樂學院供圖（圖片來源：人民網） 中評社北京2月17日電／據人民日報報導，夜幕降臨，奧地利維也納音樂廳在金色燈光映照下熠熠生輝。舞台上，中國藝術家們神情專注，用指尖流淌的音符描繪出一幅幅充滿東方韵味的畫卷。當最後一個音符落下，伴隨著熱烈掌聲與歡呼，中國音樂學院2025“中國音·中國樂·中國年”新春文化品牌之歐洲巡演第五站圓滿落幕。



本次巡演正值“春節”申遺成功後的首個新春佳節，14天的行程中，巡演團隊訪問了德國、比利時、奧地利和匈牙利四國。在中國音樂學院院長、指揮家李心草執棒下，國內外知名音樂家和中國音樂學院師生代表先後在漢堡、杜塞爾多夫、布魯塞爾、蒂羅爾、維也納和布達佩斯等地的音樂廳及城市公共空間，奉上一場場傳統與現代相融合的中國民族音樂盛宴。



民族音樂傳遞文化魅力



本次巡演曲目經過精心挑選，10首極具代表性的中國民族音樂作品，象徵著“十全十美”的美好寓意，旨在通過音樂的橋梁，向歐洲觀眾展現中國音樂的獨特魅力與文化底蘊。



開場的民族管弦樂隊作品《春節序曲》以熱烈奔放的節奏，讓喜慶氛圍迅速覆蓋全場。在樂曲《追夢京華·除夕》中，青年二胡演奏家馬可通過二胡的低吟淺唱，與樂隊共同勾勒出闔家團圓的溫馨畫面；青年琵琶演奏家楊婷婷以精湛技藝攜手樂隊向觀眾呈現了曲目《雲想花想》，琵琶輕盈跳躍的音符，將大自然的詩意美景娓娓道來；在作品《百鳥朝鳳》中，青年嗩呐演奏家張倩淵將嗩呐的獨特音色和表現力充分彰顯；緊隨其後的樂曲《滿江紅》由古箏名家、中國音樂學院國樂系主任王中山領銜，激昂的旋律和豪邁的氣勢，讓觀眾沉浸其中。



值得一提的是，民族管弦樂隊作品《大宅門寫意——盧溝曉月》，將京劇韵味與交響樂交織融合，實現傳統戲曲藝術的創新表達。而《西北組曲》《瑤族舞曲》和《金蛇狂舞》則在濃濃的地域風情中表現出民族音樂自由奔放、生命力旺盛的特質。



從德國漢堡易北愛樂音樂廳、德國杜塞爾多夫音樂廳，到比利時布魯塞爾博扎爾藝術中心、奧地利蒂羅爾藝術節音樂廳、奧地利維也納音樂廳，再到匈牙利布達佩斯藝術宮，場場演出座無虛席。每場演出結束後，觀眾無不報以久久不息的掌聲。