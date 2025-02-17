“大灣區暨澳門主題游”首發團洛杉磯啟程

中評社北京2月17日電／據新華社報導，中國國際航空公司北美地區總部與中國駐洛杉磯旅遊辦事處16日在美國洛杉磯國際機場共同為“你好！中國——大灣區暨澳門主題游”首發團舉行歡送儀式。



該首發團當天將搭乘中國國航航班開啟到訪北京、澳門、香港、深圳之旅。“你好！中國——大灣區暨澳門主題游”是中國文化和旅遊部在全球開展“你好！中國”國家旅遊形象推廣活動後，由中國駐洛杉磯旅遊辦事處和美國旅遊批發商協會共同推出的旅遊新產品，意在讓美國遊客親身體驗一個“科技領先、安全開放、健康靚麗”的中國。



隨團出發的美國遊客拜倫和未婚妻是第一次前往中國旅行。拜倫表示，美中兩國文化差異巨大，衹有親眼目睹、親身體驗中國文化，才能真正瞭解中國。另一名隨團遊客凱蒂表示，她是第二次去中國旅遊，“中國這麼大，這麼美，去一次哪裡夠！”



此次“大灣區暨澳門主題游”旅遊產品上線正值中國進一步優化過境免簽政策之際。自2024年11月起，中國將過境免簽停留時間從144小時延長至240小時，並延伸適用口岸及活動區域，為國際旅客提供了更靈活的行程安排空間。據悉，此次“大灣區暨澳門主題游”產品上線後，中國國航將聯合旅行社持續開發“240小時過境免簽”系列線路，進一步激活跨境旅遊消費潛力。