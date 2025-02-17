外資掃貨　中資科技股牛冠全球

中國大飛機製造產業鏈迅速崛起，已量產C919大飛機，逐步拓展國際商用飛機市場。（大公報） 中評社香港2月17日電／大公報報導，中國創新發展速度與成果超預期，內地DeepSeek大模型震驚全球科技界只是例子之一，未來在其他領域如生物醫藥、飛機製造等，將出現更多技術突破，有望改變美西方主導科技發展的局面，吸引外資積極掃貨，今年首個半月中資科技股上升逾20%，升幅稱冠全球。



美國霸凌行為變本加厲，特朗普政府計劃對全球加征貿易關稅，繼對所有進口鋼鋁加征25%關稅之後，又可能將加征關稅範圍擴大至進口汽車、藥物及芯片等，包括歐盟在內的多國表明會採取反制措施，對美國商品徵收報復性關稅。



美股表現落後 高增長故事難持續



美國挑起貿易戰隨時得不償失，影響自身經濟，且已在美股之上反映，華爾街股市表現明顯落後全球股市，例如代表美國科技股的納斯達克指數在2025年開局表現遜預期，首個半月僅升3.7%，落後於MSCI環球股市指數5%的升幅，更甚的是大幅跑輸代表內地科技股的恒生科技指數近24%的升幅。



其實，今年以來，美股上升乏力，主要是過去貢獻美股逾半升幅的7只科技股表現大幅走樣，除了是長債息高企、不利科企融資之外，一個重要因素是中國創新發展速度與成果超出市場預期，內地DeepSeek AI大模型低成本、高性能令全球科技界贊嘆，加上內地生產先進芯片技術不斷進步，市場憂慮英偉達（Nvidia）等美國科技股高增長故事難以持續。



同時，華為自研芯片及操作系統，在高端智能手機市場再度崛起，蘋果公司iPhone手機業務則面對巨大挑戰，近日才傳出與阿里巴巴在AI有合作，以力保市場份額。



投資機遇多 醫藥飛機惹憧憬



值得留意的是，中國科技企業創新力強，技術不斷進步，國產DeepSeek低成本大模型驚動全球只是例子之一，預期中國技術在更多領域會有新的突破，逐步改變目前美西方主導科技發展的局面，這是環球資金蜂擁流入中資科技股的主要因由。

