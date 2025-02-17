中國“GDP萬億城市”再擴容

中評社北京2月17日電／據人民日報海外版報導，近日，全國多地公布2024年“經濟成績單”，共27座城市去年地區生產總值（GDP）超過1萬億元。受訪專家表示，2024年“GDP萬億城市”經濟增長離不開優勢產業、創新驅動等因素帶動。接下來，在鞏固現有產業發展的同時，應繼續強化創新引領，持續提升城市的創新能力和核心競爭力。



新晉一座“萬億之城”



“GDP萬億城市”是帶動區域經濟增長的核心增長極。根據各地發布的數據，2024年，全國共有27座城市GDP超過1萬億元，分別為上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、杭州、武漢、南京、寧波、天津、青島、無錫、長沙、鄭州、福州、濟南、合肥、佛山、西安、泉州、南通、東莞、常州、煙台和唐山。值得注意的是，2024年，河北唐山全年實現地區生產總值10003.9億元。至此，唐山成為河北省首座“萬億之城”，也是全國第27個“萬億之城”。



從具體區域分布看，長三角地區“GDP萬億城市”數量最多，共有上海、蘇州、南京等9城。珠三角地區有深圳、廣州、佛山、東莞等4城。



再看經濟總量。2024年的“GDP萬億城市”名單中，上海市位居榜首，去年其GDP達53926.71億元，同比增長5%。北京市位列其後，GDP達49843.1億元。深圳、重慶、廣州位於GDP超3萬億元隊列，蘇州、成都、杭州、武漢位於GDP超2萬億元隊列。



“GDP萬億城市”有啥經濟亮點？工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林向記者分析，這些城市普遍擁有較為完善的產業體系和龐大的產業規模，其產業涵蓋高端製造業、現代服務業、科技創新等多個領域，形成了多元化的經濟結構。“這些城市重視創新驅動，擁有較強的科研實力和創新能力，能不斷推動產業升級和轉型；同時，具備優越的地理位置和交通條件，便於資源要素的集聚和流通，促進了經濟快速增長。”盤和林說。