開年外企在華投資呈現“熱圖景”

中評社北京2月17日電／據新華社報導，新項目官宣、標杆項目投產、全球CEO訪華，連日來上海呈現外企投資“熱圖景”，折射出中國大市場對外資的強大吸引力。



特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目——特斯拉上海儲能超級工廠在上海自貿區臨港新片區正式投產；豐田汽車公司宣布將在上海市金山區獨資設立雷克薩斯純電動汽車及電池的研發和生產公司……中國農曆蛇年剛開年，上海就不斷傳來外商外資好消息。



“2023年夏天，我來為儲能超級工廠項目選址時，這里還只是一片地，現在這里已經是非常忙碌的生產景象。”在特斯拉公司儲能和充電副總裁邁克·斯奈德看來，“上海儲能超級工廠再次見證了上海速度、特斯拉速度”。



2019年1月，特斯拉上海超級工廠開工，創造了“當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市”的“特斯拉速度”。特斯拉上海儲能超級工廠延續了高效率，從2024年5月正式動工到最近正式投產，用時僅8個多月。



邁克·斯奈德說，選擇臨港既是因為可以享受到長三角儲能產業鏈集群和具有強大韌性的中國製造的支持，也是因為上海優質的營商環境。



據介紹，特斯拉上海儲能超級工廠生產的商用儲能電池很快將出口歐洲等地的全球市場，為世界的“綠色未來”提供助力。“未來，來自上海工廠的製造和產品理念有望反饋和幫助美國工廠進一步提升。”邁克·斯奈德說。



在標杆項目跑出“加速度”的同時，不少外資企業瞄准未來機遇，推出不少新項目。



近日，上海市浦東新區舉行了2025年抓投資優環境促發展大會。會上，知名德國企業蔡司宣布將在上海自貿區購地自建蔡司大中華區總部綜合園區，項目占地面積60畝，總基建投資額超6億元。



“卡爾蔡司是上海改革開放的見證者和受益者。”卡爾蔡司大中華區首席運營官謝磊說，1999年蔡司作為第一批外資企業入駐保稅區，2021年中國成為蔡司集團全球最大的單一市場，此次增資彰顯了企業看好中國業務、扎根投資本土的信心。