陝西開展全員接訪下訪行動紓民困

陝西省咸陽市涇陽縣紀委監委聚焦群眾關心的惠農政策落實、惠民資金發放、農村集體“三資”管理等，組織紀檢監察幹部深入一線、走訪調研。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在三渠鎮白楊村向群眾瞭解相關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京2月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，將接訪工作做到群眾家門口，是推動解決群眾急難愁盼問題的有力舉措。聚焦解決群眾身邊不正之風和腐敗問題，陝西省紀委監委在全省紀檢監察系統開展全員接訪下訪察民情紓民困解民憂專項行動，廣大紀檢監察幹部直奔一線、直面群眾，多維度篩題定題、點線面分類施策，以標本兼治回應群眾關切，切實讓群眾可感可及。



新春伊始，陝西省延安市甘泉縣紀委監委組織紀檢監察幹部帶件下訪，深入田間地頭，走進群眾家門，廣泛收集民情民意，面對面協調化解涉及鄉村振興、教育、醫療等領域不正之風和腐敗問題的具體信訪訴求。



陝西省紀委監委把維護群眾利益作為工作出發點和落腳點，2024年7月，在全省紀檢監察系統部署開展全員接訪下訪察民情紓民困解民憂專項行動，信訪部門常態接訪、領導幹部帶頭接訪下訪、綜合部門幹部輪流接訪、系統幹部全員入戶走訪。



專項行動中，通過系統梳理分析全省紀檢監察信訪舉報情況，選取群眾關注度高、疑難複雜，以及干擾多、阻力大的信訪問題作為重點，由省紀委監委班子成員包抓化解，省、市紀檢監察機關綜合部門幹部輪流接訪，縣、鎮紀檢監察幹部入戶走訪，推動化解群眾訴求5000餘件。



建立問題台賬，持續強化包抓責任



在陝西省紀委監委信訪室，有一本包抓重點信訪問題台賬。翻開台賬，反映的主要問題、承辦單位、辦理情況等一目了然。同時，每個問題還明確具體包抓的省紀委監委領導班子成員。



台賬中記錄了這樣一條內容：寶雞市鳳縣黃牛鋪鎮修建的集中供水工程一直沒有用過，平時採用自流供水能基本解決吃水問題，但是天旱時水量無法滿足群眾生產生活需求。



黃牛鋪鎮是傳統的農業鎮，種植、養殖業是當地經濟發展的主要支撐。由於該鎮集中供水工程無法正常使用，不能滿足村民生產生活用水需求，大家對此反映強烈。



涉及黃牛鋪鎮的農村飲用水問題，由省紀委監委主要負責同志包抓。