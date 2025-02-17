我國超大特大城市國土空間總體規劃全部獲批

中評社北京2月17日電／據人民日報報導，記者從自然資源部獲悉：近日，國務院正式批覆《武漢市國土空間總體規劃（2021—2035年）》。至此，超大特大城市的國土空間總體規劃已全部由國務院批覆，標誌著我國重點城市未來發展的空間藍圖已經繪就。當前，全國省、市、縣各級國土空間總體規劃編制審批工作基本完成，國土空間規劃工作進入全面實施階段。



本輪規劃落實加快超大特大城市轉變發展方式的要求，發揮源頭治理和系統治理作用，全面貫徹新發展理念，堅持以人民為中心，統籌發展和安全，促進人與自然和諧共生，整體謀劃國土空間開發保護格局，推進超大特大城市治理體系和治理能力現代化，為推進中國式現代化提供堅實支撐。



自然資源部門將持續深入貫徹“多規合一”改革精神，全面落實黨的二十屆三中全會提出的改革任務，健全城市規劃體系，完善規劃實施傳導機制，強化總體規劃對各專項規劃的指導約束作用，分區分類推進詳細規劃編制實施；加快建設上下貫通的自然資源管理和國土空間治理“一張圖”，依托“一張圖”開展規劃實施監督，強化對嚴守空間安全底線等的監督檢查，堅決維護規劃的權威性和嚴肅性；健全國土空間規劃實施監測評估預警機制和優化調整機制，加強規劃定期體檢和五年評估，根據體檢評估結果，結合國民經濟和社會發展規劃，適時對規劃進行優化調整，積極適應經濟社會發展的新需求。