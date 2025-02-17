新商業玩法冒起　直播短劇結合電商

《桃花馬上請長纓》的營收達到超過一億元人民幣。（大公報） 中評社香港2月17日電／大公報報導，“我依然堅持微短劇的風口已經結束。風口是指那種野蠻生長，資本湧入快速套現的收割期已經結束了。雖然我們現在看到仍有大量微短劇湧現，但真正獲利的是少數，尤其在免費短劇平台出現後，很多都是在花錢乃至賠錢趕一波流行。”浙江傳媒學院副教授楊吉表示。“如果風口等於暴利賺錢，就一定是過了，因為微短劇行業已經從野蠻生長狀態過渡到了現在良性發展的狀態。”杭州亞倩傳媒總經理王馨說。



楊吉說，“二八定律”同樣出現在微短劇行業。“現在就是20%在賺錢，80%在虧錢，那虧的不可能永遠虧下去，總有一天會逃離這個行業。但風口關閉並不代表微短劇行業消失了，2025年一定會有新的視聽物種出現。微短劇的商業玩法會被更加激發出來，比如短劇＋電商的模式也會出現，我們大膽假設一下，用直播的方式在實時播出一部短劇，內裡還有電商，相當於把劇集切割成兩分鐘兩分鐘一集的短劇，這都有可能。”



手機融入生活 短劇潮未退



王馨也認為：“如果風口的定義是這個行業是否還處於熱門的狀態，那我認為還遠遠沒有到，因為現在很多傳統影視人都開始下場做微短劇。內容本身隨著載體變化而變化，以前的載體是電視、平板等，現在的載體就是手機，只要人們仍是一天待在手機上，這個風口還是存在。除非再出現某種新的物種而取替。”