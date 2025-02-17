息穩波動低　亞洲股債基金助降風險

中評社香港2月17日電／香港文匯報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析說，DeepSeek引領內地AI估價重塑，令美股科技股接連重挫，英偉達等芯片板塊下跌超過15%，市場質疑美股AI科技股估值過高，亦同時帶領港股向上升勢，重上21，500點水平。在股市風高浪急下，投資內地及香港市場的股票及固定收益證券，有望提供較低的投資組合波動性同時，助投資者捕捉資本增長機遇。



DeepSeek對香港股市正面影響持續， 以DeepSeek為代表的內地人工智慧實現突破性進展，引領AI估值重塑敘事，並持續在港股科網、半導體等AI 產業鏈擴散，帶動恒指、恒生科技領漲全球。



中國工信部近日披露，中國移動（0941）、中國電信（0728）和中國聯通（0762）三大電訊商已全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek－R1模型提供專屬算力方案和配套環境。其中，中電信表示，天翼雲自主研發的“息壤”智算平台率先完成國產算力與DeepSeek－R1／V3系列大模型的深度適配優化，成為國內首家實現DeepSeek模型全端國產化推理服務落地的運營商級雲平台。消息帶動三大電訊股向上｀，單日升幅超過6%，令AI發展全面浸入中國通訊市場。



另外，據外媒引述消息報導，蘋果公司（AAPL.US）與阿里巴巴（9988）將合作為中國iPhone用戶開發AI功能，並已將合作開發的AI服務提交國家網信辦審批，期望符合當局要求，同時挽救在內地轉弱的iPhone銷量。目前蘋果的AI功能Apple Intelligence仍然未於內地推出。消息帶動阿里巴巴股價累升10%，市場對中國生成式AI商機實現大爆發，值得投資者關注。



環球市場方面，美國總統特朗普暫緩對加拿大、墨西哥關稅，對中國加徵的10%關稅未超市場預期，全球風險偏好先抑後揚。關稅不確定性下，內部預期仍有支撐：儘管特朗普新一輪關稅預計短期對內地出口及人民幣匯率造成不確定性，但當前市場對關稅已有預期，同時港股整體估價水平較低，具有一定的抗壓能力；目前市場正受到兩大利好因素的提振。其一，DeepSeek引領下科網板塊經歷估值重塑，風險偏好回升；其二，全國兩會定於今年3月初相繼召開，預期更積極的財政政策或將為股市提供支撐。



恒指存調整風險 要管理好倉位



值得注意的是，恒指過去兩周的上漲速度較快，同時從盤面上來看，恒指上漲主要集中在資訊科技板塊，向其他板塊擴散較為有限，因而短期可能有一定的調整風險，投資者可適當調整倉位，觀察買入情況。



有興趣投資內地及香港股市的投資者，可留意惠理基金旗下的惠理亞洲股債收益基金，基金主要投資於亞洲股票及固定收益證券，以提供較低的投資組合波動性。截至2024年12月底，基金投資組合中65.2%為股票投資，35.5%為債券投資，組合前三大行業分布為金融（25.4%），信息技術（21.6%）及非日常生活消費品（10.0%）。另外，基金美元分派類別的年化派息率為5.7%，三年的年度化波幅率為13.2%，在主動管理風險下，讓投資者在穩定收息的同時，捕捉資本增長機遇。