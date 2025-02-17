家姐細佬登場　觀眾大贊可愛

左圖：“家姐”玩累了，就在樹枝上小睡。中圖：“家姐”“細佬”爭著蕩秋千，一舉一動都吸引粉絲關注。右圖：“細佬”“牙痕”咬樹枝，一臉呆萌。（大公報） 中評社香港2月17日電／大公報報導，海洋公園大熊貓龍鳳胎“家姐”、“細佬”昨日正式與公眾見面，有市民提前四小時到場等候公園開門，希望先睹為快；開園後排隊等候見龍鳳胎的人龍更是延綿數十米。大公報記者實測，上午10時半後排隊入熊貓生活場館需等候一小時。遊客流水式入場觀賞龍鳳胎，可逗留約五分鐘。有遊客認為時間稍短，但理解安排；有遊客分享“打卡攻略”，稱最好“開定攝錄模式”。



海洋公園主席龐建貽表示，會視乎情況於今年下半年或明年逐漸延長龍鳳胎出場時間；並預告4至5月將陸續推出多個與大熊貓相關活動，遊客或可進入園區親身放置竹子。



大熊貓龍鳳胎昨日正式與公眾見面，大公報記者昨早9時到達海洋公園，現場已經有數十人等候開園。排頭位的李先生早上6時許已到場；葉小姐則於前一晚入住海洋公園附近的酒店，早上8時30分到場排隊，她更特意戴了大熊貓頭飾，準備和龍鳳胎合照打卡。



早上9時45分，園方安排等候的遊客提前入場，龍鳳胎居住的“大熊貓之旅”場館迅速出現超長人龍，一度延伸至“威威天地”門口。



爬樹玩耍 累了吐舌睡覺



開放入場後，觀眾迫不及待擠入場館，期待和“家姐”、“細佬”見面。當飼養員將兩只大熊貓寶寶抱入場時，遊客都被牠們的“萌態”打動，大贊龍鳳胎“好可愛”之聲不絕於耳。“家姐”、“細佬”一入場便表現得十分好動，不時展現爬樹特技，又蕩秋千玩耍，其後趴在樹幹上微吐舌頭原地睡覺，憨態可掬，引得參觀者開懷歡笑。

