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紐約唐人街舉行新春大遊行
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2025-02-17 11:18:35
紐約唐人街新春遊行（圖片來源：央視網）
中評社北京2月17日電／據央視網報導，當地時間2月16日，美國紐約唐人街舉行新春大遊行，慶祝蛇年春節。
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