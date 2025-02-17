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紐約唐人街舉行新春大遊行
http://www.CRNTT.com   2025-02-17 11:18:35


紐約唐人街新春遊行（圖片來源：央視網）
　　中評社北京2月17日電／據央視網報導，當地時間2月16日，美國紐約唐人街舉行新春大遊行，慶祝蛇年春節。

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