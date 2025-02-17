從慕安會透視歐洲科技新窘境

2月14日在德國慕尼黑拍攝的慕安會開幕式現場。（圖片來源：新華網） 中評社北京2月17日電／據新華社報導，曾經擁有愛立信、諾基亞等熠熠星光的歐洲，如今已在人工智能等科技領域相對滯後、陷入創新焦慮。美國帕蘭蒂爾技術公司防務項目主管麥克·加拉格爾在此間舉行的第61屆慕尼黑安全會議（慕安會）上說，歐洲人工智能和軟件社區缺乏創新，歐洲發展模式的優勢已經消失。



美國政府現在推行的“美國優先”技術發展模式正加大歐美分歧，也讓歐洲創新陷入窘境。作為曾經的科技強國搖籃，歐洲如今正站在技術發展的十字路口。



歐洲創新陷入困境



人工智能領域，中美發展強勁，留給歐洲的位置還有什麼？德國聯邦信息安全局局長克勞迪婭·普拉特納在慕安會上提出了這樣的問題。



事實上，通用人工智能競賽15年前就已在英國開跑。2010年，“深層思維”公司就已在倫敦成立，這要比如今人工智能領域舉足輕重的美國開放人工智能研究中心（OpenAI）領先了數年，然而“深層思維”卻在多年後因為被美國公司收購而舉世聞名。



類似這樣“歐洲誕生、美國受益”的例子不勝枚舉。在眾多前沿技術領域，歐洲並非無所作為，甚至早有戰略布局，但由於研發投入不足、人才流失嚴重等原因，歐洲科研成果轉化道路漫長，進展緩慢。不少專家指出，科技領域的潰敗，是歐洲最大的困境之一。



從慕安會以及剛剛結束的巴黎人工智能行動峰會等多個國際會議看，歐洲科技發展焦慮感正不斷加劇，歐洲領導人越來越擔心在全球科技競爭中被邊緣化，失去話語權和影響力。儘管歐盟委員會主席馮德萊恩強調，人工智能競賽遠未結束，但她也清楚地知道，“歐洲的模式仍需加速發展”。