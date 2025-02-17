第61屆慕安會閉幕　安全議題繼續受關注

第61屆慕尼黑安全會議（慕安會）16日閉幕。（圖片來源：央視網） 中評社北京2月17日電／據新華網報導，為期3天的第61屆慕尼黑安全會議（慕安會）16日閉幕。會議期間，各方圍繞歐洲安全、俄烏衝突、中東和平等全球安全議題進行了討論。當前複雜的國際形勢下，與會各方仍在諸多問題上存在分歧，安全議題仍將持續成為各方關注的焦點。



會議前，最受關注話題之一是俄烏衝突的解決前景。近期，美國總統特朗普先後與俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基通電話。特朗普隨後表示，美俄雙方同意就結束俄烏衝突進行“緊密合作”，並派遣各自團隊“立即開始談判”。美俄可能舉行單獨談判，令歐洲擔憂自己被排除在烏克蘭和平進程之外，這一動向在會議期間被歐洲各方“口誅筆伐”。



會議期間，最令許多與會方震驚的，是美國副總統萬斯抨擊歐洲民主、移民等問題的言論，稱歐洲的“最大威脅來自歐洲內部”，公開質疑當前歐洲價值觀是否值得美國捍衛。萬斯的言論隨後遭到歐洲各國政要譴責。一些與會者認為，美國政府更迭帶來的不確定性正在加劇美歐關係的破裂，跨大西洋鴻溝正在加深，美歐雙方在社會價值觀和民主本質的更深層次分歧嚴重。



慕安會主席克里斯托夫·霍伊斯根在慕安會閉幕式上表示，萬斯發表講話後，“我們不得不擔心我們的共同價值基礎不再穩固。我非常感謝所有站出來重申他們所捍衛的價值觀和原則的歐洲政治家們。”同時，他還表示，慕安會傳遞的信息很明確，“歐洲不是可有可無的”。“我堅信，這個更加多極化的世界需要以《聯合國憲章》和《世界人權宣言》為基礎的規範和原則。讓我們繼續堅持這些價值觀。”他說。



此外，本屆會議還圍繞阿富汗、蘇丹等地的安全形勢，以及氣候變化、人工智能、糧食安全、能源等領域話題展開討論。



慕安會創始於1963年，前身是以跨大西洋夥伴關係為重點議題的“國際防務大會”，如今已發展成為國際戰略和安全領域的重要年度論壇之一。