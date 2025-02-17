特朗普批波音：總統專機怎麼還沒造好

這是2019年3月13日在美國芝加哥拍攝的波音公司總部外景。（圖片來源：新華網） 中評社北京2月17日電／據新華網報導，美國總統唐納德·特朗普近日再次批評波音公司，原因是他首個任期內就批准的新總統專機項目至今沒有完成。



美聯社15日援引白宮官員的話報導，特朗普在佛羅裡達州棕櫚灘國際機場“一架新的波音飛機上查看新的硬件設備和技術”，這次視察“凸顯新的‘空軍一號’未能按承諾準時交付”。



另據美國《政治報》網站報導，特朗普12日在白宮說：“就這些飛機而言，我們對得到的服務不滿意……他們必須造出產品。而且，他們答應以某個價格造出這些飛機。”



2015年，美國空軍選中波音747－8型客機作為總統專機的新機型，將替代1990年啟用、由波音747－200型改裝的兩架“空軍一號”。特朗普2016年首次當選後批評波音在這一改裝項目中的要價“離譜”，超過40億美元，威脅要取消訂單。經過特朗普本人親自“砍價”，波音於2018年獲得合同，金額為39億美元，改造兩架原本為一家俄羅斯航空公司製造的客機，作為美國總統的新專機。



特朗普曾希望新專機能在2021年交付，並且要求改變“空軍一號”的傳統藍白塗裝，包括在機身上增加紅色。



特朗普在2020年大選角逐連任時敗給約瑟夫·拜登，後者2023年把新專機塗裝方案恢復為傳統色彩。



新專機原定2024年交付。但由於新冠疫情、人手短缺、設計製造和供應鏈問題，乃至特朗普要求新塗裝的影響，項目拖延，最新時間表為最晚2027年交付首架，第二架最遲2028年交貨。