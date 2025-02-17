昨5000人次參觀大熊貓館　破單日紀錄

來源：香港商報網 中評社香港2月17日電／香港商報網報導，港產大熊貓龍鳳胎BB“家姐”及“細佬”昨日（16日）正式與公眾見面。海洋公園主席龐建貽表示，昨日有超過5000人次入場，刷新“大熊貓之旅”場館單日入場人次紀錄；在5小時的參觀時段內，平均每小時約有800至1000人次入場，網上直播亦有數千人觀看，顯示相當受歡迎。因應一對大熊貓推出一系列全新周邊產品，購物網頁亦一度有數千人瀏覽。



龐建貽今日（17日）接受港台及商台節目訪問。龐建貽在節目上表示，會與飼養團隊商討，爭取延長龍鳳胎與公眾見面的時間，但大熊貓龍鳳胎目前只得半歲，仍然需要預留時間餵奶，參觀時間暫時會維持每日上午10時至下午3時。待下一步可與母親“盈盈”共處同一場館，就可延長參觀時間。



龐建貽指出，明日（18日）起將推出早上9時半至10時的貴賓團，每日接待40人，至今已收到數百個申請，部分為商業機構包場。被問到每人收費1500元是否太貴，他表示，有參考其他園區的做法，並認為香港存在相應消費客群，有關收益在扣除開支後會用於大熊貓保育工作。至於其他人士，包括基層，可在早上10時至下午3時參觀，強調沒有剝奪他們的權利。



另外，中央贈港的大熊貓“安安”及“可可”去年12月與公眾見面，聖誕期間的入園人數增長三成，農曆新年時亦增長一成，農曆新年時亦增加一成，相關產品銷情理想，年票銷售在過去半年多了五成。

