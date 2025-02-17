《哪吒2》殺入北美周末票房前五

中評社北京2月17日電／據人民網報導，根據美國康姆斯科分析公司的數據，中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）本周末殺入北美周末票房榜前五。《哪吒2》周末三天預估票房收入達721萬美元，創下近年來中國國產電影北美首周末票房最高紀錄。



《哪吒2》由華人影業有限公司負責海外發行。據瞭解，自北美當地時間2月14日起，《哪吒2》在北美770多間影院同步上映，受到廣泛關注。預售票房和排片量均創下該地區近20年華語影片新紀錄。



網絡平台數據顯示，《哪吒2》僅首周末票房就超越了近年來包括其前作《哪吒之魔童降世》（約370萬美元）以及《流浪地球》（約597萬美元）等在內的國產熱門影片的北美票房。



康姆斯科分析公司是北美電影票房的權威數據分析公司之一。該公司著名電影票房專家保羅·德加拉貝迪安在本周數據公布後，對新華社記者稱讚《哪吒2》為“全球票房大片”。他說：“這部精彩絕倫、製作精良的動畫電影在全球票房上大獲成功，獲得了廣泛報導，並贏得了令人驚艶的評論，這讓它名列當前北美影迷必看電影榜單的最前列。”



德加拉貝迪安指出，《哪吒2》僅僅在數百家北美影院上映就能衝到第五位，殊為不易。本周北美票房冠軍為漫威新片《美國隊長4》，該片在北美4105間影院上映，票房收入預估為8850萬美元。周排名第二的《帕丁頓熊3》預計收入1300萬美元，上映影院數達3890間。