中評社北京2月17日電／據人民日報海外版報導，《哪吒2》踩著“風火輪”，在海內外掀起火熱旋風，背後是迎來“史上最強”春節檔的中國電影業；“爾濱”遇上亞冬會，演繹的是“冰天雪地也是金山銀山”的冰雪經濟蓬勃發展；消費市場供需兩旺，展現的是中國經濟的澎湃活力……“中國蛇年開局良好”，春節剛過，世界就感受到了中國經濟的春意盎然。



“蛇年開局良好”



《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）的表現引發外媒持續關注。動畫專業媒體“釀造動畫”網站稱，由《星球大戰：原力覺醒》保持近10年的票房紀錄被《哪吒2》打破，後者成為全球單一電影市場票房最高的電影，也是全球首部票房收入超過10億美元的非好萊塢電影。《好萊塢報導者》評價稱，“《哪吒2》以頂尖動畫技術與深刻敘事重新定義了中國電影工業的高度”。路透社稱，《哪吒2》的爆火印證了中國本土IP的強大號召力。



《哪吒2》不斷刷新票房紀錄的背後是火熱的中國電影市場。新加坡《聯合早報》網站報導引用數據指出，截至2月5日，春節檔上映新片總票房突破100億元人民幣，觀影人次達到1.87億。多部影片在海外同步上映，有的登上了當地非英語影片的票房榜首。彭博新聞社網站和《聯合早報》等媒體均注意到，2025年中國春節檔電影市場總票房和總觀影人次刷新紀錄。



春節電影票房的火爆反映出中國消費市場的旺盛活力。古巴拉美通訊社報導說，中國春節8天長假期間，全國範圍內的旅遊需求旺盛，國內消費市場繁榮。根據中國國家稅務總局的增值稅發票數據，春節假期商品消費同比增長9.9%，服務消費同比增長12.3%。



美國《華爾街日報》報導指出，中國春節假期旅遊收入和出行人數雙雙創下歷史新高，消費者在商品和服務領域的支出明顯增長。中國文化和旅遊部數據顯示，在春節假期中，中國國內出游總花費同比增長7.0%，達到6770億元人民幣，國內出游5.01億人次，同比增長5.9%。路透社援引中國官方數據指出，今年春節長假期間遊客單次出行平均支出達1351元，較去年有所提升。



春節剛過就在黑龍江省哈爾濱市拉開帷幕的第九屆亞洲冬季運動會為中國的“冰雪熱”再添一把火。美國《旅行與旅遊世界》雜誌刊發報導，稱讚哈爾濱冬季景觀迷人，認為此次盛會不僅能推動全球冰雪運動的發展，還將為當地及更廣泛區域的旅遊業注入新活力。中國旅遊研究院發布的《中國冰雪旅遊發展報告（2025）》顯示，2024—2025冰雪季，我國冰雪休閑旅遊人次有望達5.2億，旅遊收入有望超過6300億元。