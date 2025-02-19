仇長根：俄烏衝突教訓大 台灣應吸取什麼？

仇長根 中評社上海2月19日電（作者 仇長根）近日，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通話，香港媒體立刻敏銳地意識到，“烏克蘭的命運已被擺上美俄談判桌，即將被交易”。不得不承認，此信息的觀點極具前瞻性，台灣會不會被“複製”？會不會步烏克蘭後塵？可以有依據的推理下去，台灣已經有人察覺並提醒，“美國大象轉身，台灣小心被踩死”。筆者分折則如下：



一是，“俄烏衝突”打了近三年，深思、反思這場戰爭，顯然兩岸“和平”是多麼的珍貴。不論“俄烏衝突”起因，何時結束還不知道。但這場戰爭“兩敗俱傷”慘不忍睹，不僅造成數十萬軍人死傷，尤其青年人，而且數百萬平民百姓家破人亡，離鄉背井，留下了一片廢墟。



綜觀兩岸關係，台灣民眾不希望“台獨”引發“戰爭”，渴望“台海和平，交流合作，融合發展”，成為兩岸主流民意。基於兩岸同胞骨肉相親，血濃於水，大陸堅持“和平統一，一國兩制”方針，堅持“以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項”，這正是大陸始終秉持兩岸“和平”的理念，始終未動搖“和平統一”對台方針的主要原因。基於“俄烏衝突”的教訓，台灣民進黨當局和“台獨”分子，不要誤判大陸“沒有實力、沒有能力”“不會用非和方式解決台灣問題”。這一點，多數台灣民眾頭腦還比較清醒、也看得比較清楚。

