習近平出席民營企業座談會並發表重要講話（圖片來源：新華社） 中評社北京2月17日電／據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平17日上午在京出席民營企業座談會。在聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要講話。李強、丁薛祥出席座談會，王滬寧主持。