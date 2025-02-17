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習近平出席民營企業座談會並發表重要講話
http://www.CRNTT.com   2025-02-17 14:07:35


習近平出席民營企業座談會並發表重要講話（圖片來源：新華社）
　　中評社北京2月17日電／據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平17日上午在京出席民營企業座談會。在聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要講話。李強、丁薛祥出席座談會，王滬寧主持。

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