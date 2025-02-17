英國首相稱必要時向烏克蘭派遣部隊

中評社北京2月17日電／據新華網報導，英國首相斯塔默16日表示，英國準備在必要時向烏克蘭派遣部隊。



斯塔默在英國《每日電訊報》網站16日夜刊發的署名文章中寫道：“英國準備在加快烏克蘭安全保障工作方面發揮主導作用。這包括對烏克蘭軍隊的進一步支持。英國已經承諾至少2030年前每年向烏方提供30億英鎊。這也意味著（英國）準備好並願意在必要時派遣我們自己的部隊，為烏克蘭的安全保障做出貢獻。”



自烏克蘭危機升級以來，英國領導人從未公開表態考慮向烏克蘭派遣部隊。斯塔默此前稱，英國部隊可能會在俄烏衝突結束後參與維護烏克蘭安全。



包括斯塔默在內的歐洲領導人17日將在法國巴黎就烏克蘭等問題舉行緊急會談。斯塔默在16日的署名文章中稱，維護烏克蘭的安全，就是維護歐洲大陸安全，維護英國安全。歐洲首先要進一步加強行動，包括增加國防支出，滿足自身安全需求。他將在巴黎會談中向歐洲國家傳遞這一“非常明確的信息”。



斯塔默同時稱，“美國的安全保障對（歐洲）持久和平至關重要，因為衹有美國才能阻止（俄羅斯總統）普京再次發動攻擊”。他將在“未來數日”會見美國總統特朗普。此外，烏克蘭必須在烏克蘭問題談判桌上。



近期，特朗普先後與普京、烏克蘭總統澤連斯基通電話，並表示美俄雙方同意就結束俄烏衝突進行“緊密合作”，派遣各自團隊“立即開始談判”。美俄可能舉行單獨談判，令歐洲擔憂自己被排除在烏克蘭和平進程之外。