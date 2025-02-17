今年機械工業主要經濟指標增速預計5.5%　

中評社北京2月17日電／據經濟參考報報導，記者從2024年全年機械工業經濟運行形勢信息發布會上獲悉，2024年規模以上機械工業增加值同比增長6.0%，高於全國工業0.2個百分點。中國機械工業聯合會認為，2025年機械工業經濟運行有望繼續保持穩中有進的發展態勢，主要經濟指標增速預計在5.5%左右。



中國機械工業聯合會執行副會長羅俊傑表示，2024年，在“兩新”等政策措施的帶動下，機械工業行業運行總體平穩，高質量發展穩步推進。



具體而言，產業規模再創新高，截至2024年末，機械工業規模以上企業數量13.2萬家，資產總計達39.4萬億元，同比增長5.2%，占全國工業的22.1%，較上年提高0.6個百分點。產銷形勢穩中向好，2024年機械工業產銷情況整體好於上年水平。重點監測的122種主要機械產品中，72種產品產量同比增長，占比59%。



值得關注的是，2024年機械工業加快培育新動能新優勢，積極推進高端化、智能化、綠色化、融合化發展，行業高質量發展和轉型升級亮點紛呈。



其中，數轉智改激發產業新動能。2024年80多家機械工業企業入選我國首批卓越級智能工廠項目名單；6座機械工業企業智能工廠入選全球“燈塔”工廠，機械工業累計入選數量達24座，占我國“燈塔”工廠總量的30%；規上企業數字化研發設計工具普及率超過80%，示範工廠研製周期平均縮短近30%。智能製造裝備快速發展，2024年工業機器人產量同比增長14.2%，達55.6萬套，再創新高。



綠色低碳轉型成效顯著。新能源汽車繼續高歌猛進，2024年新能源汽車產銷量突破1200萬輛，連續10年居全球首位。清潔能源裝備快速發展，全國可再生能源發電新增裝機3.7億千瓦，同比增長23%，占電力新增裝機的86%，其中風電新增0.8億千瓦，太陽能發電新增2.8億千瓦。