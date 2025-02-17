北美汽車供應鏈的關稅加征之困

中評社北京2月17日電／據新華網報導，2025年加拿大國際車展於14日至23日在多倫多舉行，車展主要展出美國汽車品牌的最新車型。記者在現場看到，參觀者不少，各類汽車價格也沒有大幅調整。但平靜的表象之下，美加兩國加征關稅引發的憂慮暗流湧動。



2月1日，美國總統特朗普簽署行政令，對進口自墨西哥、加拿大兩國的產品加征25%的關稅。同一天，加拿大宣布將對價值1550億加元（1美元約合1.45加元）的美國產品加征25%的報復性關稅。雙方隨後同意關稅措施暫緩至少30天實施。



加拿大汽配業參展商凱文在接受記者採訪時說：“美國加征25%的關稅不合理。你（美國）加征25%的關稅，我們就去世界其他地方，就這麼簡單。”



相比於汽車零配件服務商“船小好調頭”，但為汽車品牌承擔配件加工和整車組裝的加拿大汽車行業一時卻難以斬斷與美國的聯繫。



加拿大和美國長期共享緊密結合的汽車供應鏈。加拿大汽車行業高度依賴美國市場。通常年份，加拿大約80%的汽車零部件和整車銷售額都來自對美出口。



在美銷售的許多美國品牌汽車，如雪佛蘭、克萊斯勒和道奇等都在加拿大組裝。根據加拿大汽車製造商協會數據，2023年加拿大組裝了超過150萬輛汽車，大部分銷往美國。



該協會警告：“美方宣布的關稅措施對高度一體化的北美汽車供應鏈產生了直接的負面影響。對汽車和零部件加征關稅將減少北美汽車產量，提高汽車價格，並導致北美大陸的製造業工人失業。”