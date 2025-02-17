國家管網集團推進川氣東送二線東段工程建設

中評社北京2月17日電／據新華社報導，國家管網集團17日宣布，加快推進川氣東送二線天然氣管道東段（鄂豫贛皖浙閩段）全面建設。這對“十四五”期間構建我國天然氣骨幹管網，實現區域內資源靈活調配具有重要意義。



川氣東送二線東段全長2698公里，包括1條幹線、2條聯絡線、3條支幹線，供氣範圍覆蓋湖北、安徽、河南、江西、浙江、福建。管道設計壓力10兆帕，年設計輸量140億立方米。建成投產後，可將來自川氣東送一線、二線川渝鄂段和西氣東輸三線中段天然氣輸送至長江流域沿線，滿足沿線省份天然氣供應，實現川渝地區與長三角地區液化天然氣資源聯通，提升我國東部地區天然氣保供能力。



川氣東送二線全長4269公里，途經四川、重慶、湖北、河南、江西、安徽、浙江、福建共8個省市，全線按照西段（川渝鄂段）、東段（鄂豫贛皖浙閩段）分期核准建設。其中西段已於2023年9月正式開工，目前一階段已完成進度超70%。



川氣東送二線與川氣東送、西氣東輸管道系統、蘇皖管道等相連，聯通西南氣區、沿海LNG資源和中東部區域市場。全線貫通後，川氣東送管道系統年輸氣能力可達260億立方米，將有力保障四川盆地天然氣外輸通道暢通，助力解決中東部地區資源調峰需求，更好惠及沿線人民生活、促進沿線能源結構轉型、服務和推動長江經濟帶高質量發展。



“十四五”以來，國家管網集團加速推進油氣管網基礎設施建設，建成投產中俄東線、西氣東輸四線吐魯番至哈密段、漳州液化天然氣接收站等一批國家重點項目和儲氣設施，加速推進川氣東送二線、虎林至長春管道等戰略通道建設，“全國一張網”建設取得顯著成果。預計2025年還將建成管道超2000公里，完成“十四五”規劃的1.65萬公里目標。