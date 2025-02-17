中國推動地區打擊跨境電詐合作令人鼓舞

中評社北京2月17日電／據新華網報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（聯合國毒罪辦）東南亞及太平洋地區代理負責人貝內迪克特·霍夫曼日前在曼谷接受新華社記者專訪時說，近期中國與泰國等東盟國家開展合作，加大對電信詐騙等跨境犯罪活動打擊力度，正在產生推動該領域國際合作的積極勢頭。他表示，中國在打擊毒品和電詐犯罪方面為其他國家提供了重要支持。



霍夫曼說，從受害者人數、波及範圍及涉案金額看，電信詐騙活動近年來愈加猖獗。據聯合國毒罪辦估算，東亞及東南亞地區每年因此類犯罪蒙受的經濟損失達200億至400億美元，“電信詐騙已從區域性現象演變為全球性威脅”。



霍夫曼指出，電信詐騙及相關跨境犯罪手段日趨複雜，犯罪團夥使用人工智能等技術，給各國執法部門帶來挑戰。



“通過網絡實施犯罪導致很難追蹤到背後的犯罪團夥，因為犯罪分子可能在一個國家作案，詐騙對象卻在另一個國家甚至另一個大陸。”他說，區域內執法和司法系統正面臨越來越複雜的挑戰。



霍夫曼認為，有效應對這類跨境犯罪必須依靠國際合作。“無論是信息共享、警方行動協調，還是司法互助、刑事合作，關鍵是區域內外國家要開展合作並找到共同應對方式。”



霍夫曼告訴記者，聯合國毒罪辦一直致力於推動相關國家達成共識、開展多邊合作，樂見近期中國與泰國、緬甸等東盟國家加強合作打擊電信詐騙。“這些努力令人鼓舞，所產生的積極勢頭近年來少見。”