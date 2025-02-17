美國疾控中心數百名員工被解僱

中評社北京2月17日電／據央視新聞報導，當地時間16日獲悉，特朗普政府15日解雇了美國疾病控制與預防中心（CDC）數百名員工，其中包括負責關鍵公共衛生的職員。



據悉，根據員工收到的解雇郵件，他們被解雇的原因是績效不佳，但CDC一位中層官員表示，大部分被解雇員工的績效評估結果都是優秀級別。