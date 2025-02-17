肯尼亞校園興起“中國風”

埃格頓大學春節體驗活動。（圖片來源：央視網） 中評社北京2月17日電／據人民網報導，肯尼亞埃格頓大學孔子學院日前赴布魯克豪斯國際學校、獅子小學、卡巴拉克大學等多所學校舉辦“春節校園行”系列文化體驗活動，吸引當地師生數千人參與，在肯尼亞校園掀起“中國年”文化熱潮。



活動現場，傳統歌舞、太極表演、書法體驗、互動遊戲、美食品鑒等豐富多彩的活動為當地學校師生帶來了一場別開生面的新春文化盛宴，現場一派歡樂祥和的氣氛。通過視聽盛宴與沉浸式互動，讓師生們感受中華文化的深厚底蘊。



卡巴拉克大學副校長羅納德·切普基洛特表達了對中國優秀傳統文化的讚賞和對與中方高校深化語言文化交流合作的期待。獅子小學校長樊努爾·艾穆蔔西以他兩赴中國訪問的經歷，勉勵學生學好中文，多瞭解豐富多元的中國文化，做肯中文化交融的使者。



從校園禮堂到教學課堂，春節活動不僅帶來歡笑與感動，更播撒下文化互鑒的種子。“此次春節活動不僅是一場難忘的文化盛宴，更拓寬了我對中華文化的認知。期待未來能有更多此類活動，架起文化交流的橋梁。”來自卡巴拉克大學的學生布萊恩·姆亘亞激動地說。



春節的紅燈籠映照著中肯文化的交相輝映，歡歌笑語中，兩國人民的心越靠越近。埃格頓大學孔子學院中方院長劉玉濤表示，孔院未來將持續創新形式，以文化為紐帶，推動中國優秀文化在肯尼亞校園蔚然成風，搭建起中非友誼的堅固橋梁。